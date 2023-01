Koblenz (dpa/lrs) - In Koblenz haben mindestens zwei Männer in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten an einem Einkaufszentrum gesprengt. Die Polizei konnte die zwei Tatverdächtigen in den frühen Morgenstunden mit Hilfe eines Hubschraubers im Bereich eines Campingplatzes entdecken und festnehmen, wie die Beamten mitteilten. Zuvor hatten die Männer mit ihrem Fluchtwagen zwischen den Ortschaften Rheinbrohl und Bad Hönningen (Landkreis Neuwied)einen Unfall und flüchteten anschließend zu Fuß. Die beiden Männer hatten laut Polizei eine größere Menge an Geldscheinen bei sich. Die Fahndung nach weiteren Tätern läuft noch. Der zerstörte Geldautomat wird derzeit von Einsatzkräften vor Ort untersucht. Zu weiteren möglichen Schäden am Einkaufszentrum konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Pressemitteilung Polizei