Erhebliche Beschädigung, aber keine Beute: Beim Aufbruch eines Geldautomaten im Außenbereich eines Einkaufszentrums in Cochem mussten der oder die Täter in der Nacht zu Dienstag unverrichteter Dinge abziehen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, war in der Nacht ein Alarm an dem Automaten ausgelöst worden. Der Geldautomat sei tatsächlich beschädigt und aufgeklappt gewesen, das Rolltor des Einkaufmarktes sei ebenfalls massiv beschädigt worden.

Cochem (dpa/lrs) - Experten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz konnten eine Sprengung jedoch ausschließen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge überfuhren unbekannte Täter zunächst zwei Begrenzungspfosten des Geländes und versuchten anschließend, den Geldautomaten aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang jedoch - das Bargeld konnte nicht aus dem Gerät entfernt werden.

