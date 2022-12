Unbekannte haben im Landkreis Bad Kreuznach einen Geldautomaten gesprengt. Das freistehende Automatenhäuschen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gemeinde Simmertal wurde durch die Explosion am Mittwochmorgen komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Derzeit untersuchen Spezialisten des Landeskriminalamts, ob sich in den Trümmern noch explosive Reste befinden. Der Bereich um den Geldautomaten wird noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben.

Simmertal (dpa/lrs) - Der Supermarkt wurde nicht beschädigt und kann weiterhin betreten werden. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war noch nicht klar. Zeugen hatten mehrere Menschen beobachtet, die mit einem Auto vom Tatort flüchteten.

