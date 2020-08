Berlin/Mainz (dpa/lrs) - Von einem Bundesprogramm zur Sanierung von Bahnhöfen sollen auch mehrere Stationen in Rheinland-Pfalz profitieren. Mit dem Geld sollen etwa Graffiti beseitigt, Fassaden gestrichen oder Lampen auf LED-Beleuchtung umgestellt werden.

Rund 40 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket des Bundes sind für knapp 170 Bahnhöfe in ganz Deutschland vorgesehen, 9 davon in Rheinland-Pfalz. Vor allem kleine Handwerksunternehmen sollen mit den Renovierungsarbeiten beauftragt werden, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag mitteilte.

Ursprünglich hatte Scheuer deutlich mehr Geld in Aussicht gestellt. Mitte Juni sprach er von 160 Millionen Euro zur Modernisierung und Sanierung von 380 Bahnhöfen. In Rheinland-Pfalz sollen folgende Bahnhöfe aufgefrischt werden: Bad Kreuznach, Betzdorf (Sieg), Frankenthal Hbf, Ludwigshafen (Rhein) Hbf, Mainz Hbf, Remagen, Speyer Hbf, Trier Hbf und Worms.