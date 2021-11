Die Wildtierauffangstation Tierart nahe Maßweiler (Kreis Südwestpfalz) ist gerüstet. Am Donnerstag wurde das für junge Luchse gebaute Gehege offiziell in Dienst gestellt. Dabei wollen die Verantwortlichen eigentlich gar nicht, dass jemals ein Luchs ins Gehege einzieht.

Es klingt paradox: Da wird auf der Wildtierauffangstation, betrieben vom Verein Tierart und der weltweit tätigen Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“, ein rund 1400 Quadratmeter großes Gehege gebaut, gesichert von einem fünf Meter hohen Zaun, Sponsoren werden gesucht (und gefunden), Fördergelder vom rheinland-pfälzischen Umweltministerium eingeworben (erfolgreich, rund 70.000 Euro) – und dann will bei der Indienststellung keiner der Anwesenden, dass da jemals auch nur ein Luchs einzieht. „Ich hoffe, dass wir das Gehege sehr selten brauchen“, sagte etwa Katrin Eder (Grüne), Staatssekretärin im Umweltministerium, mit Blick auf rund 30 im Pfälzerwald lebende Tiere.

Denn sollten Jungtiere in Maßweiler einziehen, so sind das aller Wahrscheinlichkeit nach verletzte oder verwaiste Luchse, die im Rahmen des Wiederansiedlungsprojekts der Raubkatzen im Pfälzerwald heimisch geworden sind. Bei Tierart sollen die Tiere gesund gepflegt und auf ihre Wiederauswilderung vorbereitet werden. Karl Gutzweiler von der Tierschutzorganisation WWF nannte das Gehege den „verantwortungsvollen Abschluss eines tollen Projekts“. Rüdiger Jürgensen, Geschäftsführer von „Vier Pfoten“, unterstrich die Bedeutung der Anlage für die Wiederauswilderung. Jochen Krebühl, Geschäftsführer der Stiftung Umwelt und Natur – federführend beim Wiederansiedlungsprojekt der Luchse – lobte die Zusammenarbeit mit Tierart. Auf der Station wurden bereits verletzte Luchse aufgenommen. Das neue Gehege ist für Jungtiere gedacht und hat neben einem großen Freilauf auch zwei umfunktionierte Wohncontainer, in denen verletzte Luchse versorgt werden können.

Das am Rand der rund 14 Hektar großen Station gelegene Gehege habe sein Team vor Herausforderungen gestellt, berichtete Betriebsleiter Florian Eiserlo. „Wir hatten befürchtet, die Container mit dem Hubschrauber transportieren zu müssen.“ Der Aufwand – Bagger kamen schließlich zum Einsatz – hat sich gelohnt. „Wäre ich Luchs, würde ich gerne hier einziehen“, sagte Christoph Heider, Geschäftsführer der am Projekt beteiligten Hit-Umweltstiftung.