Mainz (dpa/lrs) - Mit dem Einsatz von neuer Software und künstlicher Intelligenz will die rheinland-pfälzische Polizei die wachsende Menge von kinderpornografischem Material schneller strafrechtlich bewerten. Eine neue Auswertesoftware soll Videos so in Sequenzen zerlegen, dass ein Kriminalbeamter gleichzeitig vier bewegte Bilder sichten kann, kündigte der der Präsident des Landeskriminalamtes (LKA), Johannes Kunz, am Dienstag in Mainz an. Diese Software solle in spätestens acht Wochen ausgeliefert werden.

Das LKA testet in einem Pilotverfahren zudem in Kooperation mit dem LKA Niedersachsen eine Software namens «NIKI», bei der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz pornografische und nicht-pornografische Daten automatisch unterschieden werden sollen.

Die Strafverschärfung sei nur ein Baustein im Kampf gegen Kindesmissbrauch und die Verbreitung kinderpornografischer Dateien, sagte Lewentz vor der Innenministerkonferenz in Erfurt. Die Möglichkeiten der Ermittlungen müssten auch besser werden. Die verbesserte Technik von Smartphones sei ein Grund für den deutlichen Anstieg der Verbreitung von Kinderpornografie in den vergangenen drei Jahren. 2016 seien es noch 319 Fällen gewesen, 2019 aber bereits 792 Fälle.