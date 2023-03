Flammersfeld (dpa/lrs) - Bei einem Lkw-Unfall in Flammersfeld (Kreis Altenkirchen) ist Gefahrgut ausgetreten. Ersten Angaben der Polizei zufolge sei kein weiteres Fahrzeug in den Unfall am Montagmorgen verwickelt gewesen. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr waren demnach im Einsatz. Die Straße (L 272) sei vorerst gesperrt. Weitere Details zur Unfallursache, dem Gefahrgut oder Verletzten waren zunächst nicht bekannt.

Polizeimitteilung