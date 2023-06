Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Polizei hat den Landwehrplatz in Saarbrücken wegen eines mutmaßlich gefährlichen Gegenstandes am Dienstagabend weiträumig abgesperrt. «Uns wurde ein gefährlicher Gegenstand in der Saarbahn gemeldet», teilte die Polizei auf Twitter mit. Um was für einen Gegenstand es sich handele, wisse die Polizei noch nicht, sagte ein Sprecher. Die Polizei forderte die Menschen auf, den Bereich zu meiden. Laut Sprecher sei mit enormen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr zu rechnen.

