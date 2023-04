Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie waren „Kollegen, Weggefährten, Freunde – vor allem aber ,zwei von uns’“: Michael Denne, Präsident des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern, findet es denn auch ein bisschen tröstlich, dass die Anteilnahme Wochen nach der Tat noch immer groß ist. Am frühen Montagabend haben „die gesamte Polizei-Gemeinde“ und einige Ehrengäste in Kusel noch einmal der ermordeten Polizisten gedacht.

Der letzte Takt der Melodie von „Danny Boy“ ist gerade verklungen, als die 60 Uniformierten loslassen: 60 weiße Luftballons steigen kurz vor