Mainz (dpa/lrs) - Genau ein Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle wird heute auch in Rheinland-Pfalz daran erinnert. Zu der Gedenkveranstaltung in der Neuen Synagoge in Mainz werden neben Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Dieter Burgard, erwartet.

Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur hatte ein schwer bewaffneter Attentäter am 9. Oktober 2019 versucht, in die Synagoge der Stadt in Sachsen-Anhalt einzudringen, wo sich 50 jüdische Gläubige versammelt hatten. Als ihm das nicht gelang, tötete der rechtsextreme Angreifer in der Nähe zwei Menschen und verletzte und traumatisierte viele weitere, ehe er gefasst wurde. Derzeit läuft der Prozess gegen den Mann.