Saarbrücken-Brebach (dpa/lrs) - Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Party in einer Shisha-Bar in Saarbrücken-Brebach aufgelöst. Das Lokal sei in den vergangenen Wochen bereits mehrfach wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen auffällig geworden, teilte die Polizei am Sonntag in Saarbrücken mit. Ermittlungen gegen 16 Gäste und einen Veranstalter hätten ergeben, dass dort am Abend eine Geburtstagsparty gefeiert worden sei.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte hätten die Feiernden Türen und Fenster verschlossen. Nach Polizeiangaben konnten sich die Beamten erst durch das Öffnen einer Sicherheitstür Zutritt zu dem Lokal verschaffen. „Jegliche Ge- und Verbote aus der Rechtsverordnung wurden durch die Anwesenden ignoriert und missachtet“, teilte die Polizei mit.

Alle Anwesenden und Verantwortlichen der Party erwarte nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen die geltende Rechtsverordnung. Der Betreiber der Shisha-Bar müsse neben der Anzeige auch damit rechnen, dass die Konzession zum Betreiben der Bar durch die Behörden neu bewertet werde, hieß es von der Polizei.