Landesregierung und Kommunen haben eine einvernehmliche Linie zur umstrittenen Kommunalverwaltungsreform beschlossen. Zunächst sollen Digitalisierung und die Zusammenarbeit zwischen Kommunen vorangetrieben werden.

Mainz (dpa/lrs) - Eine Zusammenlegung von Landkreisen in Rheinland-Pfalz wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Nach einem weiteren Gutachten von Verwaltungswissenschaftlern teilte das Innenministerium in Mainz am Freitag mit, zunächst solle die interkommunale Zusammenarbeit verbessert werden. Danach solle überlegt werden, ob die Kommunen auf diese Weise und mit zusätzlichen Schritten der Digitalisierung gestärkt werden könnten. «Auf dieser Grundlage soll im zweiten Halbjahr 2021 gemeinsam über die bis dahin umgesetzten Maßnahmen und erzielten Erkenntnisse berichtet und über die weiteren Reformschritte befunden werden», erklärte das Ministerium.

Auf dieses Vorgehen hätten sich die Landesregierung, die Landtagsfraktionen der von SPD, CDU, FDP und Grünen sowie die kommunalen Spitzenverbände verständigt, teilte das Ministerium mit. Grundlage war ein Gutachten von Ivo Bischoff (Universität Kassel), Martin Junkernheinrich (TU Kaiserslautern) und Jan Ziekow (Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer) zu den Möglichkeiten einer verstärkten Interkommunalen Zusammenarbeit - gedacht ist etwa an gemeinsame Einrichtungen für kommunale Aufgaben, etwa in der Sozial- und Jugendhilfe. Junkernheinrich und Ziekow kamen nach Angaben des Ministeriums zu dem Ergebnis, dass dies nicht eine Gebietsreform auf Kreisebene ersetzen könne. Bischoff sprach sich für eine verstärkte Digitalisierung der Verwaltung aus, um die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen zu verbessern.

Der Städtetag Rheinland-Pfalz begrüßte die Pläne zum weiteren Vorgehen. Die Digitalisierung werde künftig erhebliche Auswirkungen auf die Erledigung kommunaler Aufgaben haben. Zukünftige Gebiets- und Verwaltungsstrukturen müssten nun unter dem Blickwinkel betrachtet werden, wie eine effiziente und bürgernahe Verwaltung digital und innerhalb der Kommunen auch vernetzt gestaltet werden könne. Gebietsreformen könne es nur «im Einvernehmen mit den Beteiligten vor Ort und auf freiwilliger Basis» geben.

Die 24 bestehenden Landkreise in Rheinland-Pfalz haben durchschnittlich 125 000 Einwohner - mehr als ein Drittel weniger als im Schnitt der westdeutschen Flächenländer insgesamt. Nach Vorausberechnungen des Statistischen Landesamts wird etwa der Landkreis Cochem-Zell Ende dieses Jahrzehnts, der Landkreis Vulkaneifel bereits 2025 weniger als 60 000 Einwohnern haben.

Ein erstes Gutachten von Junkernheinrich und Ziekow enthielt im vergangenen Jahr die Empfehlung, den Kreis Cochem-Zell mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis und die Vulkaneifel mit dem Eifelkreis Bitburg-Prüm zusammenzulegen. Zusammen mit weiteren Fusionen an der Nahe und in der Pfalz würde es dann künftig nur noch 19 statt 24 bisher Kreise geben. Diese sollten zusätzlich durch die Einbeziehung von bisher kreisfreien Städten vergrößert werden. Von bislang zwölf kreisfreien Städten würden nach diesem Vorschlag nur noch fünf übrig bleiben: Mainz, Trier, Koblenz, Kaiserslautern und Ludwigshafen/Frankenthal.