Mainz (dpa/lrs) - Frauen, die wegen der Geburt ihres Kindes im Krankenhaus sind, dürfen in Rheinland-Pfalz auch während der Corona-Pandemie von ihrem Mann oder Partner besucht werden. „Das gilt unabhängig vom Fortschritt des Geburtsprozesses und der Zeit danach“, heißt es in einer Antwort von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Katharina Binz. In einigen Kliniken dürfe auch alternativ zum Vater oder Lebenspartner des Kindes eine andere Vertrauensperson die Geburt begleiten. Mehr als eine Begleitperson dürfte aber in der Regel aus Gründen des vorbeugenden Infektionsschutzes ausgeschlossen sein.

Die Landesregierung gehe zudem davon aus, dass die Frauen während der Geburt keinen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, wenn dies als zu große Belastung angesehen wird.

Binz begrüßte die Stärkung des Besuchsrechts. Denn im Frühjahr während der ersten Welle der Pandemie habe nicht selten der Infektionsschutz über dem Recht der Partner gestanden, bei der Geburt dabei zu sein. Sorgen mache ihr jedoch die coronabedingte, temporäre Schließung der Geburtsstation am Klinikum Ludwigshafen und die temporäre Zusammenlegung der Geburtsstationen Trier Mutterhaus Mitte und Mutterhaus Ehrang. „Aus coronabedingten, temporären Schließungen und Zusammenlegungen dürfen keine dauerhaften Schließungen werden.“