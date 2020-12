Die Corona-Pandemie macht auch der Polizei in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Kunz erläutert, warum.

Mainz (dpa/lrs) - Die Angriffe auf Polizisten in Rheinland-Pfalz haben nach Einschätzung von Gewerkschaftschefin Sabrina Kunz im Verlauf der Pandemie weiter zugenommen. „Das geht von beleidigenden Ansprachen über die Drohung des Spuckens bis zum Anspucken selbst“, sagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Als Anlass reiche es schon, jemanden in der Fußgängerzone darauf hin zu weisen, die Maske zu tragen. „Das kommt aus allen gesellschaftlichen Gruppen“, berichtete Kunz.

„Wir haben in der Öffentlichkeit nicht mehr eine Situation, die mit dem Lockdown im Frühjahr vergleichbar wäre, als es kaum Kriminalität gab und die Straßen leer waren.“ Trotz des erneuten harten Lockdowns seien mehr Menschen unterwegs und bei vielen hätten Nervosität, Ungeduld und Frust zugenommen. „Wir müssen den Kopf für Unzufriedenheit hinhalten. Das hat sich durch die Pandemie deutlich verschärft.“ Dazu komme dann noch die sogenannte Querdenker-Szene. „So langsam zerrt das an den Nerven unserer Kollegen und Kolleginnen vor allem der Bereitschaftspolizei und der des Streifendienstes.“

Die Debatte im Sommer über Rassismusvorwürfe innerhalb der Polizei habe auch Auswirkungen gehabt und Teile der Bevölkerung verunsichert, wie die Polizisten spürten. „Die Menschen vertrauen uns zum Glück noch. Darauf muss aufgebaut werden.“ Die GdP befürworte weiterhin eine eigene landesweite Studie zu dem Thema. „Es müssten Datengrundlagen geschaffen werden, um die Diskussion zu versachlichen.“ Im Föderalismus seien Ausstattung, Besoldung und Versorgung unterschiedlich, so dass genau geschaut werden müsse, welche Instrumente es gebe und wie sie wirkten. Im Haushalt 2021 sei auch dafür bei der Hochschule der Polizei eine unabhängige Forschungsstelle vorgesehen.

Zugleich stiegen die Corona-Neuinfektionen auch in der Polizei, sagte Kunz. „Wir sind aber in unserer Funktionsfähigkeit noch nicht beeinträchtigt.“ Wahrscheinlich sei jedoch die Dunkelziffer bei dem vergleichsweise jungen und körperlich fitten Personal relativ hoch. Kunz forderte, alle Polizisten mit Kontakt zu Menschen mit genügend FFP2-Masken mit entsprechendem Zertifikat auszustatten und über die Risiken des Tragens oder Nichttragens aufzuklären. „Bislang sind lediglich die operativen Kräfte mit diesen Masken ausgestattet.“

Bei der Prioritätenliste der Impfungen sieht Kunz noch eine Unklarheit, die ausgeräumt werden müsse. „Nach unserer Lesart sind die Polizisten, die Dienst am Menschen machen, wie beispielsweise im Streifendienst und den Einsatzhundertschaften in Gruppe zwei dran und alle anderen in Gruppe drei.“ Um die Organisation der Impfungen innerhalb der Polizei habe sich Innenminister Roger Lewentz (SPD) frühzeitig gekümmert und den Polizeiärztlichen Dienst mit eingebunden, sagte Kunz.

Trotz eines Rekords an Polizisten fehlten im Land immer noch Stellen. „Das Ziel von 10 000 Vollzeitkräften gilt nach wie vor, ist aber nicht von einem Jahr auf das andere zu erreichen“, sagte Kunz. Im Haushalt 2021 seien aber erneut 580 Einstellungen eingeplant. Die GdP fordert, an diesen Einstellungszahlen auch in den nächsten Jahren festzuhalten. Bis sich der Zuwachs überall bemerkbar mache, werde es ein paar Jahre dauern.

Sorge bereite der GdP die Kriminalpolizei, weil Aufgabenfelder wie etwa die Bekämpfung des Rechtsextremismus, der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Cyberkriminalität in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen seien und es nicht überall genug Bewerber für spezialisierte Bereiche gebe. Insbesondere bei den IT-Spezialisten sei es schwer als öffentlicher Dienst mit der freien Wirtschaft zu konkurrieren.