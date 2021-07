Mainz (dpa/lrs) - Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat sich am Dienstag ins Goldene Buch der Stadt Mainz eingetragen. Der 81-Jährige hatte sich in den vergangenen Wochen in einer Online-Vorlesungsreihe der Mainzer Universität mit dem Thema Demokratie auseinandergesetzt. Am Dienstagabend stand die Abschlussveranstaltung auf dem Programm. Titel: «Der Wert der Demokratie: Persönliche Erfahrungen und politische Perspektiven». Vor seiner Zeit als Bundespräsident war Gauck Chef der Stasi-Unterlagenbehörde.

Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) würdigte Gaucks Auseinandersetzung mit den Themen Demokratie und Freiheit. Beide Themen lägen in einem Spannungsfeld, „weil auch demokratische Herrschaft unweigerlich Regeln schaffen muss, die die individuelle Freiheit einschränken“. Das sei ein Paradox, da es gerade die unveräußerliche Freiheit jedes und jeder Einzelnen sei, aus der sich die Demokratie als Herrschaftsform ableite.

