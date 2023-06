In einem Haus in Bitzen im Landkreis Altenkirchen hat es am frühen Freitagmorgen eine Verpuffung gegeben. Gegen 05.30 Uhr habe ein deutlich hörbares Knallgeräusch die Hausbewohner und die Anwohner geweckt, teilte die Polizei am Abend mit. Verletzt wurde demnach niemand.

Bitzen (dpa/lrs) - Erst vor drei Tagen, am Dienstag, sei in einem nahe gelegenen Grundstück Flüssiggas aus einem eingegrabenen Erdtank ausgetreten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist dieses Propan-Butan-Gasgemisch in den Keller des benachbarten Hauses eingedrungen. Bei der Verpuffung dort am Freitagmorgen wurden mehrere Türen beschädigt.

Mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) waren ebenso im Einsatz wie eine Fachfirma für Gas sowie der Stromversorger, der erneut den Strom abstellte.

Die angrenzenden Häuser wurden am Freitag evakuiert. Da Messungen keine relevanten Gaskonzentrationen ergaben, durften die Bewohner am Abend wieder in ihre Häuser zurückkehren.

