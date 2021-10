Bad Ems (dpa/lrs) - Das rheinland-pfälzische Gastgewerbe kämpft weiterhin gegen gesunkene Umsätze. Im August hätten diese preisbereinigt um 7,1 Prozent unter dem bereits niedrigen Niveau des Vorjahresmonats gelegen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit. Im Vergleich zum August-Ergebnis 2019 - also vor Beginn der Corona-Pandemie - betrug der reale Umsatzrückgang 23 Prozent. Vor allem in Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés und Eissalons ging es im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bergab (minus 13 Prozent), in den Beherbergungsbetrieben wurde ein Minus von knapp 3 Prozent verzeichnet. Nach oben schnellten dagegen die Umsätze bei Caterern und ähnlichen Dienstleistern, für diese gab es ein sattes Plus von fast 18 Prozent.

