Nachdem eine Firma am Freitag beim Verlegen von Glasfaserleitungen eine Gasleitung beschädigt hat, sind in Landstuhl im Kreis Kaiserslautern mehrere Wohnhäuser geräumt worden. Die Menschen hätten die fünf Gebäude wegen austretenden Gases sicherheitshalber verlassen müssen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei in Kaiserslautern. Verletzt wurde aber niemand - die Menschen konnten noch am Freitag in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren, wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bereits am Donnerstag in Landstuhl ereignet, wo ebenfalls bei Arbeiten an einer Glasfaserleitung eine Gasleitung beschädigt wurde. Es mussten zwei Wohnhäuser und eine Bäckerei geräumt werden.

Landstuhl/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Mitteilung zum Vorfall am Freitag

Mitteilung zum Vorfall am Donnerstag