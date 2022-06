Wegen eines Lecks an einer Gasleitung ist die Autobahn 63 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern und Sembach stundenlang in beide Richtungen gesperrt worden. Am Donnerstagmorgen hatte ein Bagger die Hochdruckleitung auf einem Abfallentsorgungsbetrieb bei Bauarbeiten in der Nähe der Autobahn beschädigt, teilte die Polizei mit. Ein explosives Methan-Stickstoffgemisch sei dabei ausgeströmt. Die Beamten räumten das Betriebsgelände und sperrten unter anderem die Landstraße 401 zwischen Kaiserslautern und Sembach. Erst nach Abschluss der Reparaturarbeiten am späten Nachmittag konnte die Sperrung der Autobahn und der Landstraße wieder aufgehoben werden.

Kaiserslautern/Sembach (dpa/lrs) - PM