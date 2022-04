Rund 140 Menschen sind am Freitagnachmittag wegen eines Gaslecks aus einer Reha-Klinik im pfälzischen Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) evakuiert worden. Bei Baggerarbeiten war dort nach Angaben der Polizei die Hauptgasleitung beschädigt worden. Es konnte unkontrolliert Gas ins Freie strömen.

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - Laut Polizei wurden die Menschen in benachbarten Gebäuden in Sicherheit gebracht. Das Gasleck habe inzwischen geschlossen werden können, so dass keine Gefahr mehr bestehe. Die Feuerwehr führe noch Messungen in der Klinik und deren Umgebung durch, um festzustellen, ob sich irgendwo Gas gesammelt habe. Wenn die Messungen erfolgreich abgeschlossen werden können, könnten die Patienten wieder in ihre Zimmer zurückkehren, so die Polizei.