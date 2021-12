Weil die Heizung kaputt war, hat eine Frau im westpfälzischen Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) zu Holzkohle sowie einem Campinggaskocher gegriffen. Die 37-Jährige und ihr Sohn erlitten dadurch am Dienstagabend eine Kohlenmonoxidvergiftung, wie die Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch mitteilte. Sie kamen beide in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr lüftete anschließend die Wohnung. Alarmiert worden waren die Retter vom Lebensgefährten der Frau.