Schmelz (dpa/lrs) - Nach einem Verkehrsunfall mit einem mit Gasflaschen beladenen Lastwagen sind in Schmelz einige Geschäftsräume als Vorsichtsmaßnahme vorübergehend geräumt worden. „Der Einsatz ist komplett abgeschlossen, eine Gefahr besteht nicht mehr“, meldete ein Polizeisprecher am Nachmittag. Möglicherweise durch eine „gesundheitliche Einschränkung“ war ein Fahrer mit seinem Kleinbus auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Lastwagen zusammengestoßen. „Eine Gasflasche wurde dabei beschädigt, das austretende Gas konnte durch die Feuerwehr eingedämmt werden“, sagte der Sprecher. Am Einsatz waren demnach 28 Feuerwehrleute und 9 Fahrzeuge beteiligt.