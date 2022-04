Nach einem Gasaustritt sind in Zeltingen-Rachtig am Dienstagmittag mehrere Wohnhäuser evakuiert und Straßen gesperrt worden. Die Erdgasleitung sei bei Verlegearbeiten für Glasfaserkabel beschädigt worden, teilte die Polizei in Bernkastel-Kues mit. Verletzt worden sei niemand, von der Evakuierung seien neun Menschen betroffen gewesen. Die Betreibergesellschaft habe die Gasleitung im Ortsteil Rachtig geschlossen und eine Firma mit der sofortigen Reparatur beauftragt. Wann die Menschen wieder zurück in ihre Häuser durften, war am Nachmittag nach Angaben eines Sprechers zunächst unklar. Die Straßen waren nach etwa zwei Stunden wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Zeltingen-Rachtig (dpa/lrs) - PM