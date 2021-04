Vieles dreht sich in Neustadt um den Wein, vor 54 Jahren verdrehte aber ein Kinohit den Neustadtern die Köpfe: Denn sie erlebten bei der Uraufführung der Komödie „Liselotte von der Pfalz“ die Filmstars hautnah. Und die gerieten plötzlich mitten ins Deutsche Weinlesefest.

Nach ihrem Premierenabend am 7. Oktober 1966, einem Freitag, im Neustadter Roxy-Kino startete die Kurt-Hoffmann-Komödie „Liselotte von der Pfalz“ eine fulminante Erfolgstournee durch die deutschen Lichtspielhäuser. Die eigens angereisten Stars aber blieben noch ein Weilchen. Und mischten sich fröhlich unter die Besucher des Deutschen Weinlesefests, das zu diesem Zeitpunkt auch in Neustadt veranstaltet wurde.

Nicht allein die Welt der Winzer also stand diesmal in Neustadt Kopf. Denn mitten im Trubel des n Weinlesefestes schwemmte die „Weltpremiere“ des Kurt-Hoffmann-Streifens gleich etliche Filmschaffende aus dem bundesdeutschen Star-Aufgebot an die Weinstraße. Die Wochenschau-Kommentatoren überschlugen sich; das Roxy-Kino, die trinkfeste Formation des Vereins „Feucht-Fröhliche-Neustadter“, nicht zuletzt der prachtvolle Festumzug waren mit einem Schlag deutschlandweit in aller Munde.

Wochenschau blickt auf Neustadt

„Blick in die Zeit“, die Wochenschau mit Themen aus Politik, Gesellschaft und Kultur, eröffnete standardmäßig jede Filmvorführung in deutschen Kinos zwischen 1945 und 1985. Und Anfang Oktober 1966 präsentierte das schmucke Städtchen an der Weinstraße, vom äußeren Rand der Republik aus sozusagen, eine pfundige Sensation.

Gewiss, das Deutsche Weinlesefest war auch damals schon ein Hingucker. Aber diesmal gab sich filmische Prominenz vom Olymp des Genres ein mehrtägiges Stelldichein. Adelten unter anderem die Top-Stars Heidelinde Weis – sie verkörperte die Titelrolle der Liselotte – Harald Leipnitz und Starregisseur Kurt Hoffmann das rebenselige Volksfest mit ihrer Anwesenheit.

Herzerfrischendes Lachen der Hauptdarstellerin

Und ließen sich obendrein tüchtig einspannen für die Public Relations in Sachen Neustadter Weinkultur, wie die historischen Wochenschau-Spots eindrücklich kundtun. Heidelinde Weis, damals eine der populärsten Aktrissen von Film und aufkeimender Fernseh-Kultur, strahlte sich mit ihrem unübertroffen wonnigen Lachen herzerfrischend durch die Szenerie: Empfang beim damaligen Neustadter OB Brix, Weinprobe im Goethe-Saal des historischen Saalbaus, Autogrammstunde im Gedränge auf dem Marktplatz und schließlich im Zaungast-Modus beim Festumzug, der sich zu dieser Zeit noch durch die enge Hauptstraße quälte.

Das alles herumgestrickt um den eigentlichen Premierentag des „Liselotte“-Films im überfüllten Roxy, das im Angesicht der kompletten Filmstar-Riege den Ansturm der Fans kaum fassen konnte. Warum man für die Uraufführung Neustadt wählte, beantwortete Hoffmann so: „Weil die Liselotte von der Pfalz eine Pfälzerin war und weil wir mitten ins Herz der Pfalz wollten.“

Die Kritik am Tag danach

Der Rezensent der „RHEINPFALZ“ nimmt bereits einen Tag nach der Premierenvorstellung ausführlich Stellung, blickt freundlich, dennoch keineswegs unkritisch auf den Streifen. Dass Kurt Hoffmann, der populärste Komödien-Regisseur im Nachkriegsdeutschland – man denke nur an „Piroschka“, die „Spessart“-Trilogie oder die Kästner-Verfilmungen – da herzhaft Geschichtsklitterung betrieben, sich recht weit vom historischen Kontext wegbewegt hatte, moniert der Kritiker zurecht.

Auch bemängelt er Fechtszenen, die „wie beim Wettkampf im Sportverein“ anmuten und Hofschranzen, „die einfach nur lächerlich wirken“. Obendrein war der zuckersüße Schluss reine Fiktion. Für Liselotte, die wortgewandte und hochgebildete Pfälzer Prinzessin, die aus Gründen der Staatsraison mit dem homosexuellen Bruder des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. verheiratet wurde, gab es, wie wir wissen, kein liebesseliges Happy End. Ihre Ehe endet unglücklich und in Einsamkeit.

Balsam für die Seele

Aber dem komödiensüchtigen Publikum des Jahres 1966 – immer noch befeuerte das Wirtschaftswunder das soziale Bewusstsein, befanden sich 68er-Revolte und erste Ölkrise allenfalls in den Startlöchern – träufelte das humorvoll spritzige Lieselotte-Epos mit seinem aufwendigen Kulissenzauber geradezu Balsam in die Seele. Und Hoffmann hatte mit den Publikumslieblingen Heidelinde Weis und Harald Leipnitz, dazu Hans Caninenberg (Ludwig XIV.), Karin Hübner (Mätresse), Gunnar Möller, Friedrich von Thun, dem großartigen Kameramann Richard Angst und Franz Grothe als Filmkomponist die erste Garde des bundesdeutschen Filmschaffens versammelt. Noch Jahre später schwärmten die Neustadter unentwegt vom Star-Weinfest 1966.

So erinnert sich Heideline Weis heute an die Neustadter Premiere

Stargast der Uraufführung des Films „Liselotte von der Pfalz“ 1966 in Neustadt war die Schauspielerin Heidelinde Weis, die gerade ihren 80. Geburtstag feierte. Wir sprachen am Dienstag mit ihr über das Premierenwochenende.

Für die Neustadter war die Weltpremiere eine Sensation – und für Sie?

Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es gab ein unheimlich aufwendiges Programm. Wir hatten am Nachmittag eine Autogrammstunde in der Stadt, da waren massenhaft Menschen dort. Damals muss Kino noch etwas ganz Besonderes gewesen sein. Ich kann mich auch deshalb noch so gut erinnern, weil ich fast nicht mehr schreiben konnte. Der Film selbst kam ja dann auch beim Publikum sehr gut an.

Sie gerieten ja damals in Neustadt mitten in das Deutsche Weinlesefest ...

... ja, wir waren dazu besonders eingeladen. Ich habe damals zum allerersten Mal so etwas mitgemacht. Es war ein tolles Fest.

Wie ist denn Ihre Beziehung zu Wein?

Sehr gut. Ein Abend ohne ein Glas Wein ist eigentlich kein Abend.

Später waren Sie mit verschiedenen Tourneetheater-Produktionen noch mehrfach in der Pfalz, beispielsweise auch in Landau und Ludwigshafen.

Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Meistens kommt man so an, dass man gerade in das Theater hechtet und am nächsten Tag schon wieder weiterfährt. Leider.

