Schwegenheim (dpa/lrs) - Bei einem Unfall in der Nähe von Schwegenheim (Landkreis Germersheim) ist ein Gabelstapler von einem Lkw in ein Auto gekracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Autofahrer glücklicherweise nur leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unversehrt.

Laut den Angaben war der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer am Montag beim Bedienen seines Navigationsgeräts von der Bundesstraße abgekommen. Er prallte mit seinem Wagen zunächst auf ein Baustellenfahrzeug, verlor die Kontrolle über sein Gespann, geriet auf die linke Fahrspur und drückte mit seinem Lkw ein Auto in die Leitplanke. Dabei lösten sich laut Polizei ein Gabelstapler vom Lkw-Anhänger und stürzte in das eingeklemmte Auto. Nach Schätzungen der Polizei verursachte der Unfall einen Schaden von rund 50.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210727-99-560505/2