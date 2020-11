Neunkirchen (dpa) - Das Drama «Exil» erhält den mit 10 000 Euro dotierten Günter-Rohrbach-Filmpreis. Es sei ein aufrüttelnder Film, der sich mit dem hochaktuellen Themenkomplex Rassismus und Diskriminierung auseinandersetze, begründete die Jury die Auszeichnung am Freitag. Das Drama handelt von einem im Kosovo geborenen und nun in Deutschland lebenden Chemieingenieur, der paranoide Züge annimmt.

Gespielt wird der Chemieingenieur von Mišel Matičević, der für seine Darstellung der ambivalenten Rolle auch den Preis als bester Darsteller erhielt. Als beste Darstellerin wurde Nina Hoss geehrt. Sie verkörpert in dem Film „Pelikanblut“ eine Pferdetrainerin und Mutter einer adoptierten Tochter, die ein weiteres Mädchen aus Bulgarien aufnimmt. Beide Preise sind mit 3000 Euro dotiert.

Der Preis des Saarländischen Rundfunks ging an Ralf Husmann für das Drehbuch von „Der König von Köln“. Diese Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert.

Die Filmpreis-Gala, bei der die Sieger üblicherweise verkündet werden, wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die diesjährigen Preisträger sollen bei der nächsten Gala nochmals geehrt werden.

​​​Die Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung vergibt den Preis in Zusammenarbeit mit der Stadt Neunkirchen in diesem Jahr zum zehnten Mal. Am Wettbewerb können deutschsprachige Spielfilme mit einer Länge von mindestens 80 Minuten teilnehmen, die das Thema „Arbeitswelt und Gesellschaft“ behandeln. 2019 gewann das Drama „Systemsprenger“ die Auszeichnung. Dieses Jahr wurden 56 Filme eingereicht.