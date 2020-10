Ludwigshafen (dpa/lrs) - Mit einem Messer hat ein Mann Gäste eines Ludwigshafener Lokals bedroht, um an Geld zu kommen. Der Unbekannte habe bei dem Vorfall am Donnerstag zunächst von mehreren Personen 20 Euro gefordert, teilte die Polizei am Freitag mit. Als er das Geld nicht bekommen habe, sei er aggressiv geworden, habe ein Messer genommen und seine Forderung wiederholt. Am Ende floh er ohne Beute. Die Polizei sucht nun nach dem etwa 25 Jahre alten Mann.