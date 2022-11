Die Polizei hat eine betrunkene Frau aus dem Verkehr gezogen, die mit einem funkensprühenden Auto auf nur drei Reifen unterwegs war. Die 30-Jährige sei in Kaiserslautern «reifenlos durch die Nacht» gefahren, teilten die Beamten am Donnerstag zu dem «nicht alltäglichen Unfall» mit. Polizisten hatten demnach in der Nacht zum Mittwoch ein auffälliges Auto bemerkt, an dem Funken flogen. Die Ursache sei schnell klar gewesen: Das Auto fuhr vorne auf der rechten Seite auf der blanken Felge - und die Fahrerin hatte laut einem Atemalkoholtest fast 1,8 Promille intus.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Frau war nach eigener Aussage irgendwo auf ihrem Heimweg von der Fahrbahn abgekommen und „mit irgendwas kollidiert“. Genaueres habe die 30-Jährige nicht sagen können. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet den Beamten zufolge nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht. Über den Verbleib des Vorderrades war zunächst nichts bekannt. Bislang sei kein „herrenloser“ Reifen gemeldet worden, so die Polizei. Es gebe auch keine weiteren Hinweise auf einen möglichen Unfallort.