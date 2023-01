Nentershausen (dpa/lrs) - Ein Autofahrer hat eine Fußgängerin in Nentershausen (Westerwaldkreis) angefahren und schwer verletzt. Am Donnerstagabend habet der 48-Jährige die Frau übersehen und mit seinem Wagen erfasst, teilte die Polizei mit. Die Frau hatte den Angaben nach die Fahrbahn überquert. Nach dem Unfall wurde die 61-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Sie sei nicht lebensbedrohlich verletzt, hieß es.

Mitteilung