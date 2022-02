Birkenfeld (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Birkenfeld ist eine Fußgängerin von einem Lkw überfahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geschah der Unfall im Bereich der Zufahrt zwischen zwei Supermärkten. Zum genauen Ablauf konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Neben der Polizei sind auch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und ein externer Gutachter in die Ermittlungen eingebunden. Gegenstand der Untersuchung ist unter anderem die Rekonstruktion des genauen Fahrtwegs des Lastwagens.