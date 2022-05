Ein Fußgänger ist in St. Ingbert von einem Kleinwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Autos sei weitergefahren, teilte die Polizei mit. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte der 40-jährige Fußgänger die Straße überqueren, als es zu dem Unfall kam. Er wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwere Beinverletzungen. Verwandte brachten ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus und informierten die Polizeiinspektion St. Ingbert über den Unfall. Am Steuer des Autos soll ein Mann gesessen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

St. Ingbert (dpa/lrs) - Mitteilung