Blieskastel-Bierbach (dpa/lrs) - Ein 89-jähriger Fußgänger ist in Blieskastel-Bierbach (Saarpfalz-Kreis) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe einen Fußgängerübergang überquert und sei frontal von einem 73 Jahre alten Autofahrer erfasst worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizeiinspektion Homburg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall am Montag geben können.

Polizeimeldung