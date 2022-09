Mainz (dpa/lrs) - Ein 22-jähriger Fußgänger ist in Mainz von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der junge Mann wollte am Donnerstagabend eine Straße überqueren, bei der es keinen Fußgängerüberweg gab, und wurde dabei von dem Auto getroffen, wie die Polizei mitteilte. Der 36-jährige Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen und ausweichen können. Der Fußgänger wurde den Angaben zufolge in eine Klinik gebracht, in der er später an seinen schweren Verletzungen starb.