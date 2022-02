Mainz (dpa/lrs) - Etwas zu tief ins Glas geschaut hat ein Senior in Mainz beim gemeinschaftlichen Fußballschauen mit Freunden. Nachdem der Mann nicht wie üblich gegen 22.30 Uhr heimgekommen sei, habe seine besorgte Frau in der Nacht von Montag auf Dienstag die Polizei verständigt, teilte diese am Dienstag mit. Eine Zeitungsausträgerin machte demnach eine Streife auf einen in der Nähe auf der Straße liegenden, laut Polizei stark alkoholisierten Mann aufmerksam. Bei ihm handelte es sich um den Gesuchten, es sei mittlerweile «deutlich nach Mitternacht» gewesen, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Mainz (dpa/lrs) - Etwas zu tief ins Glas geschaut hat ein Senior in Mainz beim gemeinschaftlichen Fußballschauen mit Freunden. Nachdem der Mann nicht wie üblich gegen 22.30 Uhr heimgekommen sei, habe seine besorgte Frau in der Nacht von Montag auf Dienstag die Polizei verständigt, teilte diese am Dienstag mit. Eine Zeitungsausträgerin machte demnach eine Streife auf einen in der Nähe auf der Straße liegenden, laut Polizei stark alkoholisierten Mann aufmerksam. Bei ihm handelte es sich um den Gesuchten, es sei mittlerweile „deutlich nach Mitternacht“ gewesen, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Die Angelegenheit sei dem Mann sichtlich peinlich gewesen, er habe sich entschuldigt, aber eben schlicht den Weg nach Hause nicht mehr geschafft. Die Beamten riefen ein Taxi, das den Senior, dessen genaues Alters die Polizei nicht nennen wollte, zurück zu seiner Frau brachte.