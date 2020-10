Mainz (dpa) - Fußball-Legende Fritz Walter hat jetzt auch eine eigene Briefmarke. Knapp einen Monat vor dem 100. Geburtstag des Kapitäns der Weltmeistermannschaft von 1954 am 31. Oktober präsentierte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Mainz das Sonderpostwertzeichen, auf dem Walter mit dem WM-Pokal nach dem mit 3:2 gegen Ungarn gewonnenen Finale von Bern zu sehen ist.

Walter ist nach den Weltmeistertrainern Sepp Herberger und Helmut Schön erst der dritte Fußballer, dem diese Ehre zu Teil wird. «Wir alle kennen Fritz Walter als großartigen Fußballer. Aber auch nach seiner aktiven Zeit hat er sich - vor allem für die Jugend - sehr engagiert», sagte Scholz bei der feierlichen Veranstaltung im Beisein des letzten noch lebenden Weltmeisters von 1954, Horst Eckel. Die Briefmarke, die in einer Auflage von 3,6 Millionen Stück erschienen ist, hat einen Portowert von 95 Cent und ist in allen Postfilialen erhältlich.

DFB-Präsident Fritz Keller würdigte ebenfalls die Verdienste der 2002 gestorbenen Ikone des 1. FC Kaiserslautern. «Fritz Walter war der Hoffnungsträger einer ganzen Nation. Er ist mit seinen Leistungen als Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1954 zu einem historischen Menschen geworden», sagte Keller. Dabei habe Walter stets über den Tellerrand hinaus geblickt und sich lebenslang seine Bescheidenheit bewahrt. «Er hat einer ganzen Nation gezeigt, dass es sich lohnt, die Ärmel hochzukrempeln», betonte Keller. Die Kraft, die Walter dem Fußball gegeben habe, sei noch heute zu spüren.

Für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer war Walter im Sport und im Leben ein großes Vorbild. «Mit seiner bodenständigen, sympathischen Art und seiner Fairness wurde er zu einem der besten Repräsentanten und Botschafter des neuen Deutschlands», sagte die SPD-Politikerin. «Seine Beliebtheit ist bis heute ungebrochen.»

Das bestätigte Ex-Nationalspieler Miroslav Klose, der aus München live zugeschaltet wurde. «Er hat Werte gelebt, die mich stark geprägt haben», sagte der frühere Bundesligaprofi des 1. FC Kaiserslautern über Walter. «Die Treffen mit ihm waren für mich etwas ganz Besonderes. Ich habe davon viel mitgenommen. Er bleibt immer tief in meinem Herzen.»