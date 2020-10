Trier (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Trier sind die beiden Fahrer verletzt worden - einer davon schwer. Zwei Pkw seien aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagnachmittag auf nasser Fahrbahn bei Newel (Kreis Trier-Saarburg) kollidiert, teilte die Polizei mit. Der 35-jährige Fahrer des einen Wagens wurde dabei schwerst verletzt und musste mit eine Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der andere Fahrer, ein 42-Jähriger, erlitt leichte Verletzungen.