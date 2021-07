Landau (dpa/lrs) - Bei einem missglückten Überholmanöver ist ein Motorradfahrer im Landkreis Germersheim schwerst verletzt worden. Der 50-Jährige habe am Mittwoch auf der K16 in Richtung der Gemeinde Minfeld ein Auto überholen wollen und sei dabei frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Abend mit. Er kam per Helikopter in ein Krankenhaus. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

