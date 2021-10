Westernohe (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos zwischen Rennerod und Westernohe (Westerwaldkreis) sind am Sonntag vier Menschen schwer verletzt worden. Zu dem Unfall sei es am Nachmittag bei einem Überholvorgang auf der L298 gekommen, teilte die Polizei mit. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, an beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die L298 sei noch gesperrt, hieß es am Abend.

