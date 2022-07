Bei einer Frontalkollision auf der Bundesstraße 42 bei Linz (Kreis Neuwied) ist ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Autofahrer geriet am Mittwoch in Richtung Neuwied aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr, teilte die Polizei mit. Er stieß frontal mit dem Auto des 66-Jährigen zusammen. Der 36-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die betroffene Fahrbahn der B42 wurde für fast zwei Stunden gesperrt.