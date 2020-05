Die gebührenpflichtige Schulbuchausleihe für das nächste Schuljahr 2020/21 ist in Rheinland-Pfalz aufgrund der Ausnahmesituation bis auf Weiteres verlängert worden. Die Elternbriefe mit dem dafür nötigen Freischaltcode dürften bei den meisten Schülern noch nicht zu Hause angekommen sein. Darüber informierte das rheinland-pfälzische Bildungsministerium auf Anfrage.

Briefe mit nötigem Code später als sonst

Ursprünglich hätten jene Briefe in diesen Tagen und bis spätestens 22. Mai an den Schulen verteilt werden sollen. Das kann, so das Ministerium, derzeit etwas länger dauern, da bei Weitem noch nicht alle Schüler zurück im normalen Unterricht sind. Bis zu den Sommerferien sei es erklärtes Ziel, dass alle für begrenzte Zeit und im Wechsel online- Lernen zu Hause an die Schule zurückkommen. Das Bestellportal sei zumindest bis in die Ferien hinein freigeschaltet. „Eine Deadline gibt es bisher nicht“, sagte eine Sprecherin. Die für das laufende Schuljahr ausgeliehenen Bücher müssen planmäßig in den beiden letzten Unterrichtswochen zurückgegeben werden.

