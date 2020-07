Saarbrücken (dpa/lrs) - Über die Entwicklung am saarländischen Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Juli - dem mittlerweile fünften Monat in der Corona-Pandemie - wird die Arbeitsagentur am heutigen Donnerstag berichten. Gerade der Blick auf den Ausbildungsmarkt dürfte kurz vor dem Start vieler junger Menschen ins Berufsleben interessant werden.

Im Juni hatte die Arbeitslosenquote an der Saar bei 7,6 Prozent gelegen - nach 7,5 Prozent im Mai und 6,0 Prozent im Juni des Vorjahres. Insgesamt waren an der Saar im Juni 2020 rund 40 400 Menschen ohne Job - 0,7 Prozent mehr als im Mai und 25 Prozent mehr als im Juni 2019. Bei der Vorlage der Juni-Zahlen hatte die Agentur betont, der Arbeitsmarkt stehe unverändert unter dem Einfluss von Corona. Zumindest aber habe sich der Anstieg der Zahl der Jobsuchenden zuletzt verringert.