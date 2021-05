Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische AfD-Chef Michael Frisch hat dem neuen Spitzenkandidaten-Duo seiner Partei, Tino Chrupalla und Alice Weidel, seine volle Unterstützung im Bundestagswahlkampf zugesichert. «Wir werden (...) in Rheinland-Pfalz alles dafür tun, gemeinsam mit unserem Spitzenteam das Vertrauen der Bürger zu gewinnen und ein gutes Wahlergebnis zu erzielen», sagte Frisch am Dienstag in Mainz.

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische AfD-Chef Michael Frisch hat dem neuen Spitzenkandidaten-Duo seiner Partei, Tino Chrupalla und Alice Weidel, seine volle Unterstützung im Bundestagswahlkampf zugesichert. „Wir werden (...) in Rheinland-Pfalz alles dafür tun, gemeinsam mit unserem Spitzenteam das Vertrauen der Bürger zu gewinnen und ein gutes Wahlergebnis zu erzielen“, sagte Frisch am Dienstag in Mainz.

Frisch hatte sich zuvor für das zweite Bewerberteam ausgesprochen, dem eher Außenseiterchancen eingeräumt worden waren: dem niedersächsischen AfD-Politiker Joachim Wundrak und der digitalpolitische Sprecherin im Bundestag, Joana Cotar. Anders als Weidel und Chrupalla werden Wundrak und Cotar dem parteiintern als gemäßigt geltenden Lager des Co-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen zugerechnet.

Der AfD-Parteivorsitzende Chrupalla und Fraktionschefin Weidel kamen bei der Online-Befragung der Mitglieder auf 71 Prozent der Stimmen. Daran teilgenommen hatten den Angaben zufolge vom 17. bis 24. Mai gut 48 Prozent (14.815) der Mitglieder.

© dpa-infocom, dpa:210525-99-733039/2