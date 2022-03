Die Landesdelegiertenversammlung der Grünen debattiert über den Krieg in der Ukraine und die Folgen.

„Frieden schaffen ohne Waffen? Ja, aber (...) das Völkerrecht muss auch durchgesetzt werden können.“ Den Realitätsschock, den Putins Krieg in der Ukraine auch für die Grünen in Rheinland-Pfalz bedeutet, zeigte am Samstag bei der digitalen Landesdelegiertenversammlung in Idar-Oberstein nicht nur die Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner auf.

Die – relativen – Erfolge der Grünen bei den Landtags- und Bundestagswahlen 2021, auf die die rheinland-pfälzische Familien- und Integrationsministerin Katharina Binz verwies, sie können nicht gefeiert werden derzeit. Binz kündigte an, das Land werde 4000 Plätze und 50 Millionen Euro für die Flüchtlingsaufnahme bereitstellen. Sie kündigte auch an, am Motto „Osten“ und an Veranstaltungen mit russischen Künstlern des Kultursommers Rheinland-Pfalz festzuhalten: Wenn in Russland der Vorhang für die Freiheit der Kultur zugehe, „ist es umso wichtiger, dass dieser Vorgang bei uns aufbleibt“.

Während der Krieg in der Ukraine die Grünen in Sachen Verteidigungspolitik dazu nötigt, über ihren pazifistisch geprägten Schatten zu springen, sorgt er zugleich dafür, dass die Partei in der energiepolitischen Debatte Oberwasser hat. Das zeigte der Redebeitrag der rheinland-pfälzischen Klimaschutzministerin Katrin Eder. Die Krise fordere dazu auf, „althergebrachte Überzeugungen“ zu überprüfen, sagte sie. So wie die Grünen – vor Wochen noch undenkbar – bereit gewesen seien, angesichts des Kriegs vorurteilsfrei über eine Verlängerung der Laufzeit der letzten drei deutschen Atomkraftwerke zu debattieren (die schließlich verworfen wurde), so müsse nun auch vorurteilsfrei zum Beispiel über ein Tempolimit zur Energieeinsparung debattiert werden. Und klar lautet die grüne Forderung: schneller Ausbau der erneuerbaren Energien. Eder lobte die Formulierung „Freiheitsenergien“, die FDP-Chef Christian Lindner verwendet hat („Man kann ja Wordings übernehmen, wenn sie gut sind“), sie will selbst aber auch von „Sicherheitsenergien“ sprechen angesichts der russischen Aggression in der Ukraine. Eders These: Die Krise in der Ukraine müsse zum „Booster“ werden für den Kampf gegen die Klimakrise.

Der Flutkatastrophe an der Ahr ist am ersten Tag des Parteitags ebenso eine Debatte gewidmet wie später dem grünen Kernthema gesellschaftliche Vielfalt, bevor am Abend die Wahl des Landesvorstands folgt.