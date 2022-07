Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf ein überwiegend trockenes und sonniges Wochenende freuen. Am Freitagvormittag soll es vor allem im Süden noch etwas regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag lockert der Himmel demnach auf und es gibt nur noch vereinzelte Schauer. Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht kühlt es sich auf elf bis acht Grad ab, örtlich können sich flache Nebelfelder bilden. Für Samstag und Sonntag erwarten die DWD-Meteorologen viel Sonne und einige Quellwolken. Die Temperaturen steigen am Samstag auf 25 bis 29 Grad, am Sonntag sind Höchstwerte zwischen 28 und 31 Grad möglich.