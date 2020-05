Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am Mittwoch sonnig und trocken. Nur im Südwesten sei es zeitweise auch wolkig, aber niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperatur liegen zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es laut der Vorhersage meist klar. Es kühlt auf Werte zwischen 5 und 1 Grad ab, im Bergland auf -3 Grad. Auch in den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter laut DWD von seiner sommerlichen Seite. Es bleibe sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad am Freitag.