Mainz (dpa/lrs) - Alle Lehr- und Erziehungskräfte an Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz können sich freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die Kosten dafür werde das Land übernehmen, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz. Das freiwillige Angebot ergänze die bestehende Teststrategie des Landes mit anlassbezogenen Tests beim Auftreten von Symptomen sowie Reihentests an einzelnen Schulen und Kitas.

Die Entscheidung sei mit Blick auf die neuen Regelungen für Rückkehrer aus einem Auslandsurlaub getroffen worden, sagte Hubig. Die Möglichkeit zu einem Test solle auch Beschäftigten ermöglicht werden, die im Lande geblieben seien.