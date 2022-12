Nach der kontrollierten Sprengung wegen Geröllabgangs im Mittelrheintal zwischen Bacharach und Oberwesel ist die vorsorglich gesperrte Bundesstraße 9 am Donnerstagmittag wieder freigegeben worden. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz mit. Auf eine zunächst geplante Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde aus Sicherheitsgründen könne verzichtet werden.

Oberwesel (dpa/lrs) - Spezialisten hatten hier am Mittwoch kontrolliert weiteres lockeres Gestein von einem Hang weggesprengt. Damit sollte verhindert werden, dass Felsbrocken unten auf die linksrheinische Bahnstrecke und die parallele B9 stürzten. In dem engen Welterbe Oberes Mittelrheintal hatte sich am 22. Dezember Geröll am Hang eines Schiefersteinbruchs auf der Höhe der Rheininselburg Pfalzgrafenstein gelöst. Daraufhin wurde neben der B9 auch die parallele Bahnstrecke vorsorglich gesperrt. Der Besitzer des Hangs leitete Sicherungsarbeiten ein.

Der linksrheinische Zugverkehr bleibt wegen planmäßiger Bauarbeiten ohnehin bis zum Jahresende eingeschränkt. Vorgesehen war eine Erneuerung der Gleise zwischen Mainz und Köln. Wegen der Arbeiten zwischen Boppard und Werlau wird der IC- und ICE-Verkehr über andere Strecken umgeleitet. Im Nahverkehr wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Koblenz und Bingen eingerichtet.