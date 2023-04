Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Freien Wähler hatten am Samstag eine imposante und auch symbolische Kulisse gewählt für ihren ersten Landesparteitag nach dem Einzug in den Landtag: die Festung Ehrenbreitstein am Deutschen Eck in Koblenz. Nicht nur wurde der Landesvorstand neu gewählt, sondern auch die Bundestags-Liste aufgestellt. Nie seien die Chancen so gut für die Freien Wähler gewesen, sagte Stephan Wefelscheid, der als Vorsitzender bestätigt wurde.

Dabei fuhr „der kleine Mann aus Koblenz“, wie er sich selbstironisch bezeichnete, ein starkes Ergebnis ein: 107 Ja- von 114 gültigen Stimmen. Damit könne er „mit