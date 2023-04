Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Landrat aus der Eifel schafft einen historischen Wahlerfolg für die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. Joachim Streit will im Parlament in Mainz die Stimme der Kommunen sein. Doch der wortgewandte Politiker hat noch weitere Pläne.

Um einen flotten Spruch war Joachim Streit noch selten verlegen. „Ein gutes Pferd springt knapp“, frohlockte der Spitzenkandidat und Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm nach dem Einzug