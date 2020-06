Mainz (dpa/lrs) - Gegenseitige Unterstützung und Aufführungen außerhalb geschlossener Räume sind zwei Wege, mit denen sich die freie Kulturszene in der Corona-Zeit behaupten will. So lautet das Ergebnis eines Gesprächs der Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) mit Vertretern der Szene, wie die Stadt am Montag mitteilte. Viele Initiativen mit eigenem Veranstaltungsraum stünden weiter vor dem Problem, dass ihre Angebote aufgrund der Auflagen und der nur noch in kleinem Rahmen möglichen Besucherzahlen wirtschaftlich kaum durchführbar seien, erklärte die Stadt.

Daher müssten Lösungen gefunden werden, um trotz der Auflagen kulturelle Programme und ein wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen. Dazu könnten Kooperationen mit größeren Spielorten oder die Verlegung von Programmen auf Spielorte im Freien gehören. «In den vergangenen Monaten hat die Corona-Krise das kulturelle Leben auf bisher ungekannte Weise fast völlig zum Stillstand gebracht», erklärte Grosse. Auch nach den Lockerungen stünden die Kulturschaffenden vor zahlreichen Herausforderungen. Zu den Teilnehmern des Gesprächs gehörten unter anderem die Spielorte Frankfurter Hof, KUZ Kulturzentrum Mainz, Kammerspiele und unterhaus.